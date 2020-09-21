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  3. FOX TV Yayın akışı | 22 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV Yayın akışı | 22 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 19 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 22 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 22 Eylül Salı yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 22 Eylül Salı FOX TV yayın akışı bugün neler var? 

FOX TV 22 Eylül 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23:45 Yasak Elma

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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