FOX TV Yayın Akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba

23 Aralık Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında temizlik takıntısı olan bir grup insanın en iyi temizlik için yarıştıkları "Temizlik Benim İşim" adlı program yer alırken, saat 20.00'de ise Zümrüdüanka 'Dizi' FOX TV ekranlarında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 23 Aralık Çarşamba FOX TV yayın akışı...

FOX TV 23 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka 'Dizi'

00.15 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.30 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)