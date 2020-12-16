FOX TV Yayın Akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba
FOX TV 23 Aralık Çarşamba yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarsında ise fenomen dizi "Baraj" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte FOX TV yayın akışı...
23 Aralık Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında temizlik takıntısı olan bir grup insanın en iyi temizlik için yarıştıkları "Temizlik Benim İşim" adlı program yer alırken, saat 20.00'de ise Zümrüdüanka 'Dizi' FOX TV ekranlarında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 23 Aralık Çarşamba FOX TV yayın akışı...
FOX TV 23 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Zümrüdüanka 'Dizi'
00.15 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.30 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)