FOX TV Yayın akışı | 25 Ağustos Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?

25 Ağustos Salı FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 25 Ağustos Salı FOX TV yayın akışı bugün neler var?

25 AĞUSTOS SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Şevkat Yerimdar

15:45 Bay Yanlış

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

22:30 Hadi İnşallah