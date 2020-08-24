FOX TV Yayın akışı | 25 Ağustos Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 25 Ağustos Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
25 Ağustos Salı FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 25 Ağustos Salı FOX TV yayın akışı bugün neler var?
25 AĞUSTOS SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Şevkat Yerimdar
15:45 Bay Yanlış
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
22:30 Hadi İnşallah