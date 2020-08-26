FOX TV Yayın akışı | 26 Ağustos Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 26 Ağustos Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
FOX TV 26 Ağustos Çarşamba yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 26 Ağustos Çarşamba FOX TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV 26 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sen Çal Kapımı
15:45 Bay Yanlış
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
SEN ÇAL KAPIMI FRAGMANI