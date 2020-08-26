FOX TV Yayın akışı | 26 Ağustos Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 26 Ağustos Çarşamba yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 26 Ağustos Çarşamba FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 26 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sen Çal Kapımı

15:45 Bay Yanlış

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

SEN ÇAL KAPIMI FRAGMANI