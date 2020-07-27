FOX TV Yayın akışı | 27 Temmuz Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Temmuz Pazartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
27 Temmuz Pazartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 27 Temmuz Pazartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?
27 TEMMUZ PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Sen Çal Kapımı
13:30 Şevkat Yerimdar
16.15 Bay Yanlış
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
00.15 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ
YAPARSIN AŞKIM 27 TEMMUZ PAZARTESİ
Yaparsın Aşkım 213. Bölüm 1. Fragmanı yayında hemen izle!