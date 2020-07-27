FOX TV Yayın akışı | 27 Temmuz Fox TV yayın akışı bugün neler var?

27 Temmuz Pazartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 27 Temmuz Pazartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

27 TEMMUZ PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Sen Çal Kapımı

13:30 Şevkat Yerimdar

16.15 Bay Yanlış

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

00.15 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ

YAPARSIN AŞKIM 27 TEMMUZ PAZARTESİ

Yaparsın Aşkım 213. Bölüm 1. Fragmanı yayında hemen izle!