FOX TV Yayın akışı | 28 Ağustos Cuma Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 28 Ağustos Cuma Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
FOX TV 28 Ağustos Cuma yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 28 Ağustos Cuma FOX TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV 28 Ağustos 2020 Cuma Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Yaparsın Aşkım
15:45 Bay Yanlış
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
YAPARSIN AŞKIM FRAGMAN