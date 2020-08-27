FOX TV Yayın akışı | 28 Ağustos Cuma Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 28 Ağustos Cuma yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 28 Ağustos Cuma FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 28 Ağustos 2020 Cuma Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Yaparsın Aşkım

15:45 Bay Yanlış

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

YAPARSIN AŞKIM FRAGMAN