FOX TV Yayın akışı | 28 Temmuz Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 28 Temmuz Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
28 Temmuz Salı FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 28 Temmuz Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?
28 TEMMUZ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Sen Çal Kapımı
13:30 Şevkat Yerimdar
16.15 Bay Yanlış
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Kayseri Aslanı
22:00 Sen Çal Kapımı