FOX TV Yayın akışı | 28 Temmuz Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?

28 Temmuz Salı FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 28 Temmuz Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?

28 TEMMUZ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Sen Çal Kapımı

13:30 Şevkat Yerimdar

16.15 Bay Yanlış

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Kayseri Aslanı

22:00 Sen Çal Kapımı