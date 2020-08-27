FOX TV Yayın akışı | 29 Ağustos Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 29 Ağustos Cumartesi yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 29 Ağustos Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 29 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat

11:15 Sen Çal Kapımı

13.45 ŞEVKAT YERİMDAR

16.15 BAY YANLIŞ

19.00 FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00 BAY YANLIŞ

22.45 SEN ÇAL KAPIMI

01.30 ŞEVKAT YERİMDAR