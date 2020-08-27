FOX TV Yayın akışı | 29 Ağustos Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Ağustos Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
FOX TV 29 Ağustos Cumartesi yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 29 Ağustos Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV 29 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat
11:15 Sen Çal Kapımı
13.45 ŞEVKAT YERİMDAR
16.15 BAY YANLIŞ
19.00 FOX ANA HABER HAFTA SONU
20.00 BAY YANLIŞ
22.45 SEN ÇAL KAPIMI
01.30 ŞEVKAT YERİMDAR