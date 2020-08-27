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FOX TV Yayın akışı | 29 Ağustos Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Ağustos Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 29 Ağustos Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV  29 Ağustos Cumartesi yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki  29 Ağustos Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV  29 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı

 

08:30 Çalar Saat

11:15 Sen Çal Kapımı

13.45  ŞEVKAT YERİMDAR

16.15  BAY YANLIŞ

19.00  FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00  BAY YANLIŞ

22.45  SEN ÇAL KAPIMI

01.30  ŞEVKAT YERİMDAR

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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