FOX TV Yayın akışı | 29 Temmuz Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?

29 Temmuz Çarşamba FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 29 Temmuz Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?

29 TEMMUZ ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Sen Çal Kapımı

13:30 Şevkat Yerimdar

16.15 Bay Yanlış

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı (YENİ BÖLÜM)

00.15 Bay Yanlış

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM FRAGMANI

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Sen Çal Kapımı son bölümde Eda ile Serkan büyük yalanı sürdürürken büyük bir sabır sınavı da veriyorlar. Ancak bölümün sonunda Eda'ya gelen telefon onun bayılmasına neden oldu. İşte Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı...