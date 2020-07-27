FOX TV Yayın akışı | 29 Temmuz Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Temmuz Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
29 Temmuz Çarşamba FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 29 Temmuz Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?
29 TEMMUZ ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Sen Çal Kapımı
13:30 Şevkat Yerimdar
16.15 Bay Yanlış
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı (YENİ BÖLÜM)
00.15 Bay Yanlış
SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM FRAGMANI
Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!
Sen Çal Kapımı son bölümde Eda ile Serkan büyük yalanı sürdürürken büyük bir sabır sınavı da veriyorlar. Ancak bölümün sonunda Eda'ya gelen telefon onun bayılmasına neden oldu. İşte Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı...