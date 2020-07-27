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FOX TV Yayın akışı | 29 Temmuz Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 29 Temmuz Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 29 Temmuz Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?

29 Temmuz Çarşamba FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 29 Temmuz Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var? 

29 TEMMUZ ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Sen Çal Kapımı

13:30 Şevkat Yerimdar

16.15 Bay Yanlış

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber  

20.00 Sen Çal Kapımı (YENİ BÖLÜM)

00.15 Bay Yanlış

FOX TV Yayın akışı | 29 Temmuz Fox TV yayın akışı bugün neler var?

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM FRAGMANI 

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Sen Çal Kapımı son bölümde Eda ile Serkan büyük yalanı sürdürürken büyük bir sabır sınavı da veriyorlar. Ancak bölümün sonunda Eda'ya gelen telefon onun bayılmasına neden oldu. İşte Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı...

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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