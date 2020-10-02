FOX TV Yayın akışı | 3 Ekim Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 3 Ekim Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
FOX TV 3 Ekim Cumartesi yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 3 Ekim Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV 3 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Baraj
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka