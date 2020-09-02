FOX TV Yayın akışı | 3 Eylül Perşembe Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 3 Eylül Perşembe yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 3 Eylül Perşembe FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 3 Eylül Perşembe Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 7. Koğuştaki Mucize

00:45 Yasak Elma

7.KOĞUŞTAKİ MUCİZE FOX TV'DE