FOX TV Yayın akışı | 5 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 5 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
FOX TV 5 Eylül Cumartesi yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 5 Eylül Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV 5 Eylül Cumartesi Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Zümrüdüanka
13:45 Bay Yanlış
16:15 Yasak Elma
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka
23:00 Bay Yanlış