NATO açıkladı: Türkiye ve Yunanistan anlaşamadıHiç para harcamadan 4 ülke, 95 şehir gezdiKanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 5 Eylül CumartesiFatih'te fuhuş operasyonunda yakalanan kadından polislere rüşvet teklifiFenerbahçe Kongre Üyesi nasıl olunur? Şartlar nelerdir?Kayseri'de Kovid-19 tedavisi gören kadın 3 günde 5 düğüne gitimişTayvan, Çin'e ait su-35 savaş uçağını vurduStar TV yayın akışı Cuma | Star TV bugün ne var? 5 Eylül Cumartesi yayın akışıOrdu'da arazi meselesi yüzünden amcasını öldürdüBurak Kapacak'ın menajeri konuştu! Fenerbahçe ile anlaştı mı?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. FOX TV Yayın akışı | 5 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV Yayın akışı | 5 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 5 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 5 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 5 Eylül Cumartesi yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki  5 Eylül Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 5 Eylül Cumartesi Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Zümrüdüanka

13:45 Bay Yanlış

16:15 Yasak Elma

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka

23:00 Bay Yanlış

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT