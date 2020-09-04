FOX TV Yayın akışı | 5 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 5 Eylül Cumartesi yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 5 Eylül Cumartesi FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 5 Eylül Cumartesi Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Zümrüdüanka

13:45 Bay Yanlış

16:15 Yasak Elma

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka

23:00 Bay Yanlış