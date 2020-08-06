FOX TV Yayın akışı | 7 Ağustos Cuma Fox TV yayın akışı bugün neler var?

7 Ağustos Cuma FOX TV yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 7 Ağustos Cuma Fox TV yayın akışı bugün neler var?

7 AĞUSTOS CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Şevkat Yerimdar

13:30 Yaparsın Aşkım

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Bay Yanlış