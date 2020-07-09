FOX TV'nin yayın akışında hangi program ve dizilerin olacağı internet arama motorlarında kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Bu doğrultuda FOX TV yayın akışı 9 Temmuz 2020 konusu araştırılıyor. Bizlerde sizler için FOX TV'nin yayın akışını haberleştirdik. İşte detaylar...

FOX TV YAYIN AKIŞI 9 TEMMUZ 2020

08.00: Çalar Saat

10.45 Şevkat Yerimdar

13.45: Bay Yanlış

16.15: Sen Çal Kapımı

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20.00 Bay Yanlış

22.45 Sen Çal Kapımı

01.15: Her Yerde Sen

03.30: Temizlik Benim İşim

04.45: Zuhal Topal'la Sofrada

06.15: Aşk Yeniden

Yayın akışı FOX TV'nin internet sitesinden alınmıştır.