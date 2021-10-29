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FOX TV yayın akışı Aşk Mantık İntikam 19. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 19. bölüm canlı izle

FOX TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ozan'ın Çağla'yı evden kovması üzerine neler yaşanacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV yayın akışı Aşk Mantık İntikam 19. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 19. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

FOX TV yayın akışı Aşk Mantık İntikam 19. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 19. bölüm canlı izle

Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ozan'ın tek hedefi Çağla'dan boşanmak ve Esra ile bir hayat kurmaktır ancak Esra Ozan'a karşı oldukça mesafelidir. Bu 19. bölümde neler yaşanacağını merak edenler için haberimizde FOX TV yayın akışı Aşk Mantık İntikam 19. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 19. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV YAYIN AKIŞI AŞK MANTIK İNTİKAM 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM 19. BÖLÜM CANLI İZLE 

Ozan, Çağla’yı evden kovmuştur. Bu haber Yılmaz Ailesi’nin evinde bomba etkisi yaratır. Çınar, Çağla ve Ozan ayrılığını doğru bulsa da Arif olanlara çok öfkelenmiştir. Ozan’a ders vermek için bir plan hazırlar. Ozan’ın bundan sonraki tek hedefi ise boşanmak ve sonrasında Esra ile bir hayat kurmaktır fakat Esra Ozan’a karşı mesafelidir.

FOX TV yayın akışı Aşk Mantık İntikam 19. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 19. bölüm canlı izle

Ozan, Esra’ya arkadaş olmayı teklif eder. Ozan’la tartışmaktan sıkılan Esra bu teklifi kabul eder ancak Arif’in şirket içindeki hamlesi, Milenyumsoft’ta yeni bir kırılmaya ve bambaşka bir sayfa açılmasına neden olur. Şirket içindeki dengeler tamamen değişecektir. Esra ve Ozan bir aradayken gelen haber ikisini de şok edecektir. 

FOX TV YAYIN AKIŞI AŞK MANTIK İNTİKAM 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM 19. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV yayın akışı Aşk Mantık İntikam 19. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam 19. bölüm canlı izle

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