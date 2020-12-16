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  3. FOX TV Yayın Akışı | Baraj yeni bölümde ne olacak?

FOX TV Yayın Akışı | Baraj yeni bölümde ne olacak?

FOX TV 29 Aralık Salı yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Temizlik Benim İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarsında ise sevilen dizi "Baraj" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı | Baraj yeni bölümde ne olacak?

29 Aralık Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarısında "Zuhal Topal'la" Sofrada ekranlarda olacak. Akşam ise sevilen dizi "Baraj" saat 20.00'de yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 29 Aralık Salı FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı | Baraj yeni bölümde ne olacak?

FOX TV 29 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 Aşk Yeniden
14.00 Temizlik Benin İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Baraj

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım ve Bahar’ın evlilik kararını açıklaması herkes üzerinde şok etkisi yaratır. Bu haberden en çok etkilenen ise Nehir’dir. Nazım’ın Bahar’a yakınlaşmasını intikam duygusuyla yaptığına inanan Hakan, Nazım’la yüzleşir. Aralarında tansiyonun giderek yükseleceği bir savaş başlamak üzeredir.

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’in ani dönüşünden rahatsız olurlar. Meryem abisinin yeniden açılan cinayet dosyasının peşinden gidecektir.  İstanbul’a bu yüzden gelmiştir. Bu istek üçlüyü korkutur. Meryem’i geri döndürmek ve Nazım’a açık vermemek adına atacakları her hamle onları birbirine düşürecektir. Hakan ve Bahar arasında çok sert bir kavga yaşanır. Hakan, Bahar’ın Nazım’dan vazgeçmesini ister. Bu tartışmayı izleyen Nehir büyük bir sırrı öğrenecektir.

FOX TV Yayın Akışı | Baraj yeni bölümde ne olacak?

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nehir, gerçekleri öğrenince her şeyi Nazım’a anlatmak ister. Fakat Hakan izin vermeyince Nehir, Hakan’ın gerçek yüzünü görmeye başlar. Nehir’in gerçekleri Nazım’a anlatmasının bedeli oğlu mu olacaktır?

Nazım’dan büyük darbe almış olan Tarık ve Hakan, kayıplarını telafi etmek için harekete geçerler. Ancak bu onları hiç beklemedikleri bir duruma düşürecek ve intikam arayışları Nazım’dan önce kendilerini yakacaktır...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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