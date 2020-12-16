FOX TV Yayın Akışı | Baraj yeni bölümde neler olacak?

22 Aralık Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında temizlik takıntısı olan bir grup insanın en iyi temizlik için yarıştıkları "Temizlik Benim İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarsında ise sevilen dizi "Baraj" yeni bölümüyle 20.00'da izleyici ile buluşacak. FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Aralık Salı FOX TV yayın akışı...

FOX TV 22 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Aşk Yeniden

14.00 Temizlik Benin İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Baraj

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nazım, beş yıl sonra hapisten çıktığında artık bambaşka birisidir. Ona haksızlık eden herkesten intikam alacaktır. Onu unutup Hakan’la evlenen Nehir’den... Suçu üzerine atan Tarık’tan... Sevdiği kadını elinden alan Hakan’dan... Nazım’ın kimsenin beklemediği büyük bir güçle ve yıllardır ona destek veren Bahar ile birlikte geri dönmesi herkesin hayatını sarsacaktır.

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazım ve Bahar’ın evlilik kararını açıklaması herkes üzerinde şok etkisi yaratır. Bu haberden en çok etkilenen ise Nehir’dir. Nazım’ın Bahar’a yakınlaşmasını intikam duygusuyla yaptığına inanan Hakan, Nazım’la yüzleşir. Aralarında tansiyonun giderek yükseleceği bir savaş başlamak üzeredir.

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’in ani dönüşünden rahatsız olurlar. Meryem abisinin yeniden açılan cinayet dosyasının peşinden gidecektir. İstanbul’a bu yüzden gelmiştir. Bu istek üçlüyü korkutur. Meryem’i geri döndürmek ve Nazım’a açık vermemek adına atacakları her hamle onları birbirine düşürecektir. Hakan ve Bahar arasında çok sert bir kavga yaşanır. Hakan, Bahar’ın Nazım’dan vazgeçmesini ister. Bu tartışmayı izleyen Nehir büyük bir sırrı öğrenecektir.