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FOX TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" yer alırken, günün ikinci yarsında ise sevilen dizi "Baraj" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta

16 Şubat 2021 Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" programı yer alırken, hemen ardından "Zuhal Topal'la Sofrada" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Baraj" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Şubat 2021 Salı  FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 16 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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