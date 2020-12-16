16 Şubat 2021 Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" programı yer alırken, hemen ardından "Zuhal Topal'la Sofrada" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Baraj" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Şubat 2021 Salı FOX TV yayın akışı...

FOX TV 16 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj