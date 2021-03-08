FOX TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 9 Mart 2021 Salı yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Baraj" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV 9 Mart 2021 Salı yayın akışı...
9 Mart 2021 Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" adlı yemek programı yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Baraj" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Mart 2021 Salı FOX TV yayın akışı...
FOX TV 9 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
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