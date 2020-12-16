FOX TV Yayın Akışı | Çocukluk final bölümde ne olacak?

25 Aralık Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında temizlik takıntısı olan bir grup insanın en iyi temizlik için yarıştıkları "Temizlik Benim İşim" adlı program yer alırken, saat 20.00'de ise "Çocukluk" dizisi son bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Aralık Cuma FOX TV yayın akışı...

FOX TV 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Aşk Yeniden

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Çocukluk (Final)

ÇOCUKLUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahir, Demet’in Ali Kaan’ı alıp gittiğini öğrenir öğrenmez peşlerine düşer. Fakat Ali Kaan, onu Demet’ten ayırdığında yine de babasıyla kalmayı seçecek midir? Lale terk edildiği için Zeynep’i geri almaya gelince Ayşegül, Zeynep’i korumak adına evlatlık işlemlerini hızlandırmak ister. Ancak Hakan, Zeynep’ten kendi çıkarları için yararlanabileceğini fark eder. Bu olay zinciri Zeynep’i ve onu korumak isteyenleri büyük bir tehlikenin içine sokar…

ÇOCUKLUK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zeynep’i kurtarmaya çalışırken kendini tehlikeye atan Mahir’in durumu kritiktir. Bir yandan Zeynep’i bir yandan da Mahir’i kurtarmaya çalışan Ayşegül’ün yokluğunda ise yuvaya Mavi’yi bulup almaya pek tekin olmayan akrabaları gelir.

Demet, bu durumu Ali Kaan’ı da alıp kaçmak için bir fırsat olarak görür. Gülay’ın kıskançlıktan yaptıkları ise Ayşegül’ün Mavi'yi korumasına engel olur. Artık Mavi’nin tek umudu hastanede yatan ağır yaralı babası, Mahir’dir…