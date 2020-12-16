FOX TV Yayın Akışı | Hababam Sınıfı Merhaba FOX TV'de bu akşam izleyici karşısında olacak!

10 Şubat 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" programı yer alırken, hemen ardından "Zuhal Topal'la Sofrada" yayınlanacak. Akşam ise fenomen film "Hababam Sınıfı Merhaba" seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Şubat 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı...

FOX TV 10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

13.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Merhaba 'Türk Filmi'

22.15 Hababam Sınıfı Askerde 'Türk Filmi'

00.30 Hababam Sınıfı Merhaba 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.30 Hababam Sınıfı Askerde 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)