FOX TV Yayın Akışı | Kefaret yeni bölümde ne olacak?

27 Aralık Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" adlı program yer alırken, saat 20.00'de ise "Kefaret" dizisi yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Aralık Pazar FOX TV yayın akışı...

FOX TV 27 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor

19.00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Münevver’in Ahmet’e attığı mesajı fark ederek ortadan yok olan Zeynep ve Sinan yerine Ahmet’in öfkesi Münü’ye patlar. Melisa’nın babasına yakalanan Can’ın başı derttedir. Bu sırada evlenmeye zorlanmak için Meltem’in sahte akrabaları tarafından kaçırılan Ahmet’in hayatı tehlikededir. Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle Zeynep’in hayatı bütünüyle değişir. Sinan, Elif’in kaçırılması ile ilgili sürpriz bilgilere ulaşır.

Geldiği gece Sude‘yi gören Can böyle bir bilgiyi babasından saklamaya hakkı olmadığını söyleyerek annesiyle tartışır. Evlenmeye mecbur bırakılan Ahmet kendisine karşı kurduğu komplonun cezasını Meltem’den kat kat çıkartır. Sinan kaçırılma ile ilgili olarak ele geçirdiği yeni delillerle Sabri’nin kendilerini kandırmış olabileceği sonucuna ulaşır ancak bunu Zeynep’e nasıl söyleyeceğini bilememektedir. Zeynep’in yaşamı Sabri’den kalan büyük servet sayesinde artık çok başka olacaktır.