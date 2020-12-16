FOX TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümde neler olacak?

7 Şubat 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" programı yer alırken, hemen ardından "Yasak Elma" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Kefaret" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 7 Şubat 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

FOX TV 7 ŞUBAT 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kefaret

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep ve Ahmet olumsuz çıkan DNA testinin şokunu yaşarken, Alp, Meltem’in de yardımı ile Zeynep’i zor duruma sokacak bir plan yapar. Zeynep ve Sinan, Sinan’ın bağlanma ve evlilik korkusunun su yüzüne çıkması ile bozulan ilişkilerini onarmaya çalışır. Hayal kırıklığına uğrayan Ahmet, Meltem’e sığınır. Arzu kötüleşen yarası yüzünden bayılıp okula gidemeyince Cansu okul gezisi dönüşü Zeynep ve Sude ile çiftliğe gitmek zorunda kalır.

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hiç beklemediği bir anda Cansu’yu Zeynep’in yanında gören Sinan kızı Kartal’dan korumak için çiftliği korumaya alırken Arzu’yu da Ahmet’in evinde gözaltında tutmaya başlar. Arzu bir an önce iyileşip Cansu’yu Zeynep’in yanından almak için planlar yaparken Zeynep’in gerçek çocuğunun Cansu olabileceği yönündeki şüpheleri artmaktadır. Sinan ve adamlarının baskınından kıl payı kurtulan Kartal ise Mehmet’i takip ederek Cansu’nun yerini tespit eder. Zeynep gerçeği öğrenebilecek mi, Sinan Cansu’yu Kartal’dan koruyabilecek mi?