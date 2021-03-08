FOX TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında " Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Kefaret" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı...
21 Mart 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Kefaret" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı...
FOX TV 21 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Emanet
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Baraj
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret