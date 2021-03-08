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FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Masumiyet" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta

10 Mart 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" adlı yemek  programı yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Masumiyet" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Mart 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 10 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:45 Masumiyet
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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