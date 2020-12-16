FOX TV Yayın Akışı | Mucize Doktor yeni bölümde ne olacak?

24 Aralık Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında temizlik takıntısı olan bir grup insanın en iyi temizlik için yarıştıkları "Temizlik Benim İşim" adlı program yer alırken, saat 20.00'de ise Mucize Doktor dizisi yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Aralık Perşembe FOX TV yayın akışı...

FOX TV 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Aşk Yeniden

14.00 Temizlik Benin İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastaneyi düze çıkarabilmek için daha cüretkâr ameliyatlar yapmaları gerektiğine hükmeden Tanju, Ferman’ı Ali’ye karşı doldurmaya devam eder. Ferda’nın konferanstan dönüşü Tanju’nun ekmeğine yağ sürer ve Ferman’la Ferda daha önceki iddianın rövanşına tutuşurlar. Birbirinden zorlu, hatta daha ameliyatı bile keşfedilmemiş vakalar süratle tırmanırken Nazlı, Ali’nin biriyle görüştüğü dedikodularına kulak asmamaya, Ali de yataktan bile çıkamayan Ezo’yu ayağa kaldırmaya çalışır. Sonunda acı gerçekler gün yüzüne çıkacak ve Berhayat Hastanesi’nde kozlar bir kez daha paylaşılacaktır.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ferman, Nazlı ve Ali prestijli bir ödül için yurtdışında bir konferansa gitmektedir. Ama Ezo herkese sürpriz yapıp aynı uçağa binince daha en başından ortalık karışır. Diğer tarafta mahkemeye çağırılan Tanju, cerrahi bölümü Demir ve Doruk’a emanet etmek zorundadır. Acile kritik durumda bir hasta getirilince Demir ve Doruk’un Tanju’dan habersiz harekete geçmekten başka şansı kalmaz. Aynı sırada uçaktaki yolcular gizemli bir hastalığa yakalanmaya başlar. Zaman hem Demir’le Doruk hem de uçaktaki yolcular için süratle daralırken herkes limitinin sonuna kadar test edilir. Ve sonunda ölümle burun buruna gelenler kendilerini bile şaşırtacak itiraflarda bulunacaktır.