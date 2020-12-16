FOX TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak?

4 Şubat 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" programı yer alırken, hemen ardından "Zuhal Topal'la Sofrada" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Mucize Doktor" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Şubat 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı...

FOX TV 4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Beliz, Vuslat’ın teklifini kabul etmemekte kararlıdır. Ama yeni aksaklıklar hastanenin peşini bırakmayınca Beliz’in eli zorlanmaya başlar. Diğer taraftan yeni başasistan Nazlı’nın işi başından aşkındır ve ceza nöbetinden ceza nöbetine koşan Ali’nin aklı fikriyse Nazlı’nın onu unutup unutmadığındadır. Annesinin girişimlerinden habersiz Ezo, Ali’ye Nazlı konusunda yardım etmeye karar verir. Ama Vuslat’ın hem Ali hem de hastane için bambaşka planları vardır.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, Vuslat’ın omuzlarına yüklediği muhbirlik görevi altında ezilmektedir. Bu sırada yeni yönetimden zarar gören Tanju ve Beliz gibi birçok kişi Vuslat’a karşı gizliden gizliye diş bilemekte ama kimsenin elinden bir şey gelmemektedir. Baskıya daha fazla dayanamayan Ali sonunda muhbirlik yapar ve Ferman’la araları açılır. Ali’nin yaşadıklarına daha fazla kayıtsız kalamayan Adil, ilk kez Vuslat’a karşı bir girişimde bulunur. Ama Vuslat’ı indirmek hiç de kolay olmayacaktır.