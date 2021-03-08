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FOX TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Mucize Doktor" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta

11 Mart 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" adlı yemek  programı yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Mucize Doktor" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 11 Mart 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 11 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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