FOX TV yayın akışı Salı | FOX TV bugün ne var? 10 Kasım Salı yayın akışı

FOX TV yayın akışı 10 Kasım Salı günü FOX ekranlarında hangi dizi, film ve programların yer alacağı merak konusu oldu. Bizde sizler için birbirinden iddialı dizilerin, eğlence programlarının yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını haberimizde derledik. İşte 10 Kasım Salı FOX TV yayın akışı haberimizde...

FOX TV 10 KASIM YAYIN AKIŞI

08.00 ÇALAR SAAT



10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN



12.45 25 LİTRE: SUYUN PEŞİNDE

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00 BARAJ

00.15 SEN ÇAL KAPIMI