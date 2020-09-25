FOX TV yayın akışı Salı | FOX TV bugün ne var? 27 Eylül Pazar yayın akışı

FOX TV 27 Eylül Pazar yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 27 Eylül Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 27 Eylül Pazar Yayın Akışı

07.00 HAYAT SEVİNCE GÜZEL

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU



11.15 KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM

11.45 KÜÇÜK PRENS

13.30 MUCİZE DOKTOR

16.15 SEN ÇAL KAPIMI

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU



20.00 SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM

00.15 ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ

02.45 ZÜMRÜDÜANKA