FOX TV yayın akışı Salı | FOX TV bugün ne var? 27 Eylül Pazar yayın akışı
FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Eylül Pazar Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...
FOX TV 27 Eylül Pazar yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 27 Eylül Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var?
FOX TV 27 Eylül Pazar Yayın Akışı
07.00 HAYAT SEVİNCE GÜZEL
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11.15 KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM
11.45 KÜÇÜK PRENS
13.30 MUCİZE DOKTOR
16.15 SEN ÇAL KAPIMI
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20.00 SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM
00.15 ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ
02.45 ZÜMRÜDÜANKA