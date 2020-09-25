AB Konseyi Başkanı Michel'den Doğu Akdeniz hamlesiİyi Parti Gaziantep İl Başkanı Hocaoğlu'ndan liste açıklamasıSulama kanalında kadın cesedi bulunduKanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 27 Eylül PazarFOX TV yayın akışı Salı | FOX TV bugün ne var? 27 Eylül Pazar yayın akışıRusya'dan ABD'ye birlikte çalışma çağrısıStar TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 27 Eylül Pazar yayın akışıGebze- Halkalı tren saatleri | Marmaray tren saatleri 2020 |Marmaray ücret tarifesiİletişim Başkanı Altun'dan Amerikan siyaseti eleştirisiKPSS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? E-devlet, ÖSYM KPSS sonuçları sorgulama
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. FOX TV yayın akışı Salı | FOX TV bugün ne var? 27 Eylül Pazar yayın akışı

FOX TV yayın akışı Salı | FOX TV bugün ne var? 27 Eylül Pazar yayın akışı

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 27 Eylül Pazar Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV yayın akışı Salı | FOX TV bugün ne var? 27 Eylül Pazar yayın akışı

FOX TV 27 Eylül Pazar yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 27 Eylül Pazar FOX TV yayın akışı bugün neler var? 

FOX TV 27 Eylül Pazar Yayın Akışı

07.00    HAYAT SEVİNCE GÜZEL

08.30    İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15    KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM

11.45    KÜÇÜK PRENS

13.30    MUCİZE DOKTOR

16.15    SEN ÇAL KAPIMI

19.00    GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00    SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM

00.15    ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ

02.45    ZÜMRÜDÜANKA

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT