FOX TV yayın akışı Salı | FOX TV bugün ne var? 30 Eylül Çarşamba yayın akışı

FOX TV 30 Eylül Çarşamba yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 30 Eylül Çarşamba FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 30 Eylül Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

00:15 Mucize Doktor