FOX TV Yayın Akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümde ne olacak?

26 Aralık Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" adlı program yer alırken, günün ikinci yarısında ise sevilen dizi "Sen Çal Kapımı" yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Aralık Cumartesi FOX TV yayın akışı...

FOX TV 26 Aralık 2020 Cumartesi Yayın Akışı

08.30: İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15: MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA YENİ BÖLÜM

12.15: KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM

13.00: SEN ÇAL KAPIMI ÖZET

16.15: YASAK ELMA

19.00: GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00: SEN ÇAL KAPIMI

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serkan ve Eda aşkının ortasına Balca bir bomba gibi düşer. Yeni PR sorumlusu, Serkan’ın hayatının aşkı olacağını düşündüğünden Serkan’la yakınlaşma fırsatlarını kaçırmamaya çalışır. Hatta özel fırsatlar yaratmaya girişir.