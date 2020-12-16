FOX TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX'ta

20 Şubat 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Sen Çal Kapımı" heyecan dolu yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 20 Şubat 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

FOX TV 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı

16:00 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı