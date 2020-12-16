FOX TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Sen Çal Kapımı" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV yayın akışı...
20 Şubat 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Sen Çal Kapımı" heyecan dolu yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 20 Şubat 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...
FOX TV 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
16:00 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı