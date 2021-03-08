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FOX TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Sen Çal Kapımı" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV 13 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX'ta

13 Mart 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" adlı yemek  programı yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Son Yaz" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Mart 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 13 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:30 Son Yaz
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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