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FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

FOX TV 5 Şubat 2021 Cuma yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" yer alırken, günün ikinci yarsında ise sevilen dizi "Son Yaz" seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

5 Şubat 2021 Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" programı yer alırken, hemen ardından "Zuhal Topal'la Sofrada" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Son Yaz" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 5 Şubat 2021 Cuma FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

FOX TV 5 ŞUBAT 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz

FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

SON YAZ DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Canan, Akgün’ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim’e çok kızgındır. Selim ve Akgün’ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emel’lere yerleşir. Selim, bir yandan Canan’ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir. Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün’ün de yardımını ister. 

Akgün ise Soner’in sıkıştırmasıyla Latif’in yerini öğrenmek ve Selim’in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır. Yağmur, Akgün’ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün’den uzak durmaya çalışır.  Ama Altay’ın annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün’le yan yana getirir. 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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