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FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Son Yaz" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

19 Şubat 2021 Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" programı yer alırken, hemen ardından "Zuhal Topal'la Sofrada" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Son Yaz" heyecan dolu yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 19 Şubat 2021 Cuma FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 19 ŞUBAT 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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