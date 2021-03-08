Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Mısır'la ilk diplomatik temas başladı!2021 ALES 1 sınavı ne zaman? ALES 2021/1 başvuru ne zaman?12 Mart Cuma Hutbesi 2021 neden yayımlanmadı?Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma yayınlanmayacak mı?Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'daTV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'deAcil serviste torbacılık yapan adam tutuklandı12 Mart Bim kataloğu | Bim bu hafta gelecekler | PS4 koluTRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT'deFOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 12 Mart 2021 Cuma yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Son Yaz" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV 12 Mart 2021 Cuma yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

12 Mart 2021 Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" adlı yemek  programı yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Son Yaz" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 12 Mart 2021 Cuma FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 12 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
2
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT