FOX TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

12 Mart 2021 Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" adlı yemek programı yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Son Yaz" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 12 Mart 2021 Cuma FOX TV yayın akışı...

FOX TV 12 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz