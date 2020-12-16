FOX TV Yayın Akışı |Yaparsın Aşkım yeni bölümde ne olacak?
FOX TV 13 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise sevilen yarışma "Yaparsın Aşkım" seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV yayın akışı...
13 Ocak 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" programı yer alırken, akşam ise fenomen yarışma "Yaparsın Aşkım" yepyeni bölümü ile seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Ocak 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı...
FOX TV 13 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
YAPARSIN AŞKIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yaparsın Aşkım'ın yeni bölümünde çiftçiler yarışıyor, kazanan evine traktörle dönüyor!
Çarşamba 20.00'de FOX'ta.