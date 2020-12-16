FOX TV Yayın Akışı |Yaparsın Aşkım yeni bölümde ne olacak?

13 Ocak 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" programı yer alırken, akşam ise fenomen yarışma "Yaparsın Aşkım" yepyeni bölümü ile seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Ocak 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı...

FOX TV 13 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

YAPARSIN AŞKIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaparsın Aşkım'ın yeni bölümünde çiftçiler yarışıyor, kazanan evine traktörle dönüyor!

Çarşamba 20.00'de FOX'ta.