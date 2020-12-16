FOX TV Yayın Akışı | Yasak Elma yeni bölümde ne olacak?

28 Aralık Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarısında "Zuhal Topal'la" Sofrada ekranlarda olacak. Akşam ise fenomen dizi "Yasak Elma" saat 20.00'de yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Aralık Pazartesi FOX TV yayın akışı...

FOX TV 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız ve Çağatay’ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler. Ender, Halit’in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Halit’i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır.