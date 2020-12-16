Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar? Milli piyango bilet fiyatları tam, yarım çeyrek biletler kaç TL?Bursaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar? Yeni yıl hindi fiyatları 2020Yılbaşında kuruyemiş yemek günah mı? Yılbaşına çerez yemek günah mı?Media Markt yılbaşı indirimi 2021! Media Markt yılbaşı indirimi ne zaman?Yılbaşında sokağa çıkılabilir mi? Sokağa çıkmak serbest mi? Sokağa çıkma cezası ne kadar?Kuruyemişçiler kaçta açılıyor, yılbaşında kaçta kapanıyor? Kuruyemişçi çalışma saatleri28 Aralık ŞOK aktüel 2020 kataloğu | Yılbaşına özel hafta sonu fırsatlarını kaçırmayın!Doya Doya Moda yeni jüri üyesi kim? Kemal Doğulu'nun yerine kim gelecek? Neden Ayrıldı?1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yarım gün mü olacak?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. FOX TV Yayın Akışı | Yasak Elma yeni bölümde ne olacak?

FOX TV Yayın Akışı | Yasak Elma yeni bölümde ne olacak?

FOX TV 28 Aralık Pazartesi yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Temizlik Benim İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarsında ise sevilen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı | Yasak Elma yeni bölümde ne olacak?

28 Aralık Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarısında "Zuhal Topal'la" Sofrada ekranlarda olacak. Akşam ise fenomen dizi "Yasak Elma" saat 20.00'de yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Aralık Pazartesi FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı | Yasak Elma yeni bölümde ne olacak?

FOX TV 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma

FOX TV Yayın Akışı | Yasak Elma yeni bölümde ne olacak?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız ve Çağatay’ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler. Ender, Halit’in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Halit’i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır. 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT