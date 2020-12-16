FOX TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

21 Aralık Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında temizlik takıntısı olan bir grup insanın en iyi temizlik için yarıştıkları "Temizlik Benim İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarsında ise fenomen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle 20.00'da izleyici ile buluşacak. FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Aralık Pazartesi FOX TV yayın akışı...

FOX TV 21 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Aşk Yeniden

14.00 Temizlik Benin İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Yasak Elma

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ender, Yıldız ve Şahika’nın yolları istememelerine rağmen yeniden kesişmiştir. Yıldız, Çağatay’dan beklediği ilgiyi bulamamanın hayal kırıklığı içindedir. Şahika, Mert’i kendi yanına çekemeyeceğini anlayarak onu şirketten uzaklaştırmanın yolunu bulur. Yıldız ve Çağatay’ın ilişkilerinin başlaması, Feride için büyük bir kabus olur. Feride, Yıldız ve Çağatay’ı ayırmak için elinden geleni yaparken, bulduğu nihai çözüm herkesi şaşırtacaktır.