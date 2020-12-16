FOX TV Yayın Akışı | Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 22 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise " Yasak Elma" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV yayın akışı...
22 Şubat 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" adlı yemek programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi " Yasak Elma" heyecan dolu yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Şubat 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...
FOX TV 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma