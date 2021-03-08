FOX TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta

8 Mart 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" adlı yemek programı yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 8 Mart 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

FOX TV 8 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma