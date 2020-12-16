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FOX TV Yayın Akışı | Yerli sinema 7. Koğuştaki Mucize FOX'ta

FOX TV 17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" yer alırken, günün ikinci yarsında ise yerli sinema filmi "7. Koğuştaki Mucize" seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı | Yerli sinema 7. Koğuştaki Mucize FOX'ta

17 Şubat 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" programı yer alırken, hemen ardından "Zuhal Topal'la Sofrada" yayınlanacak. Akşam ise yerli sinema filmi "7. Koğuştaki Mucize" seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 17 Şubat 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı | Yerli sinema 7. Koğuştaki Mucize FOX'ta

FOX TV 17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 7. Koğuştaki Mucize
 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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