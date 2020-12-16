FOX TV Yayın Akışı |Zuhal Topal'la Sofrada

3 Şubat Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" programı yer alırken, hemen ardından "Zuhal Topal'la Sofrada" yayınlanacak. Akşam ise yerli sinema filmi "Feride" seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Şubat Çarşamba 2021 FOX TV yayın akışı...

FOX TV 3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Feride

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM TANITIMI