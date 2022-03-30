Fox TV yine bir diziyi yayından kaldırıyor! Aşk Mantık İntikam dizisi yayından kalkıyor mu?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Erdem Kınay ve Ertan Sabah'ın paylaştığı Son Nefesime Kadar dizisi 23 Şubat 2022 tarihinde Fox TV'de yayına girmişti. İngiliz yapımı Happy Valley dizisinden uyarlama dram ve polisiye türündeki bu dizi sadece 5 bölüm yayında kalmıştı. İstenilen reytingi getirmeyen dizi 5. bölümünde final yaparak ekranlara veda etmişti.

Güney Kore drama uyarlaması olan Aşk Mantık İntikam dizisi de Fox TV ekranlarına veda ediyor. Geçen aylarda dizi için 39. bölümde final yapacağı duyurulmuştu. Dün yapılan toplantıda dizinin 42. bölümde final yapacağı söylendi.

Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük'ün paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi reyting kurbanı oldu.