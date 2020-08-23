FOX TV'de şok Fatih Portakal istifa etti!

FOX TV'nin başarılı haber sunucusu Fatih Portakal flaş bir kararla görevinden istifa etti. FOX'un Haber Koordinatörü Doğan Şentürk, Portakal'ı kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Fatih Portakal istifasına ilişkin olarak Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi. Fatih Portakal'ın istifasını hafta içinde FOX TV resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak. "Emekli olan" Fatih Portakal da vedasını ana haber bülteninden yapacak ve FOX ana haber sunuculuğu devrini kapatacak.

YENİ MESLEĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacağı öğrenildi. Eşi Armağan Portakal bir firmanın üst düzey yöneticisiyken işi bırakıp Seferihisar'da bir çiftlik satın almıştı. Organik tarım yapan çift, emekliliklerini burada geçirecekler.

Fatih Portakal neden istifa etti? Neden haber sunmuyor?