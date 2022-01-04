FOX TV'nin 'kanka'sı Selahattin Demirtaş, İsmail Küçükkaya'ya hapishaneden mesaj gönderdi! "Erken seçim isteyin!"

Yaklaşık 5 yıldır hapishanede olan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Partisinin erken seçim isteğini sosyal medyadan bireysel olarak da dile getiren Demirtaş, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'yı etiketleyerek, "Hemen seçim derhal seçim" çağrısında bulundu.

"ZULÜM VAR AMA UMUT DA VAR"

Hapishaneden ülkenin gündemini takip eden Selahattin Demirtaş; asgari ücret, emekliye, memura zam rekorunu ve döviz kurlarındaki aşağı çekilişleri "Zulüm" olarak değerlendirdi. FOX TV'ye mesaj gönderen Demirtaş, İsmail Küçükkaya'yı etiketleyerek, "Günaydın değerli İsmail Küçükkaya. Fox ailesine ve tüm izleyicilere selamlar. Halkın olup biteni anlamadığını zannedip halkı küçümseyenler siyaset sahnesinden silinip gidecekler. Hele ki bir halk, aydınlık yarınları için el ele vermeyi başarmışsa o halkı kimse durduramaz. Hemen seçim derhal seçim." ifadelerini içeren bir mesaj yayımladı.

"SİZ ÖNCE TÜRKİYE'YE AYAK UYDURUN"

Selahattin Demirtaş'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları, "Siz önce Türkiye'ye ayak uydurun, son hemen seçim, erken seçim isteyin" yorumlarında bulundu.