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  3. FOX TV'nin sevilen dizisi Elkızı'ndan hayranlarını üzen haber: Final yapıyor!

FOX TV'nin sevilen dizisi Elkızı'ndan hayranlarını üzen haber: Final yapıyor!

23 Ekim'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan FOX TV'nin sevilen dizisi Elkızı final yapıyor.

FOX TV'nin sevilen dizisi Elkızı'ndan hayranlarını üzen haber: Final yapıyor! 115

Son dönemde art arda yayından kalkan dizilere bir yenisi daha eklendi.  