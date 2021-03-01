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  3. FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın sezon finali tarihi belli oldu

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın sezon finali tarihi belli oldu

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın reytingleri düşmezse dizinin 22.bölümde sezon finali yapacağı ifade edildi.

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın sezon finali tarihi belli oldu

FOX TV'de cuma akşamları ekranlara gelen Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Son Yaz dizisi reyting başarısı ile dikkat çekiyor.

YURT DIŞINA SATIŞLARI BAŞLADI

Dizi hakkında edindiği bir bilgiyi aktaran TV 100'den Birsen Altuntaş, dizinin bölümlerinin yurt dışına satışlarının da başladığını ifade etti.

 

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın sezon finali tarihi belli oldu

SEZON FİNALİNİN BÖLÜMÜ BELLİ OLDU

Altuntaş, dizinin reytinglerinin düşmemesi durumunda 22. bölümde sezon finalinin yapmasının planlandığını belirtti. 

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın sezon finali tarihi belli oldu

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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