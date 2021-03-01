FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın sezon finali tarihi belli oldu

FOX TV'de cuma akşamları ekranlara gelen Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Son Yaz dizisi reyting başarısı ile dikkat çekiyor.

YURT DIŞINA SATIŞLARI BAŞLADI

Dizi hakkında edindiği bir bilgiyi aktaran TV 100'den Birsen Altuntaş, dizinin bölümlerinin yurt dışına satışlarının da başladığını ifade etti.

SEZON FİNALİNİN BÖLÜMÜ BELLİ OLDU

Altuntaş, dizinin reytinglerinin düşmemesi durumunda 22. bölümde sezon finalinin yapmasının planlandığını belirtti.