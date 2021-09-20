FOX TV'nin yeni sezon fragmanında Aşk Mantık İntikam dizisindeki detay gözlerden kaçmadı! Burcu Özberk ve İlhan Şen aşk iddialarını güçlendirdi!

Yönetmen olarak Doğan Tanyer’in imzasının bulunduğu FOX TV'nin lansman videosunda Başak Dizer Tatlıtuğ ve Deniz Merşan styling'ini üstlenirken fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut da görsellerin çekimini üstlendi. Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık ise tanıtım videosunun müziğini yaptı.

Metro konseptiyle izleyici karşısına çıkan tanıtım videosunda, Elbet Bir Gün, Aşk Mantık İntikam, İmkansız, Elkızı, Mahkum, Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Evlilik Hakkında Her Şey, Kanunsuz Topraklar, Yasak Elma, Yalancılar ve Mumları, Fox'un yeni sezon dizileri arasındaki yerini alıyor.

Ayrıca Mehmet Özer ile Mutfakta, Çağla ile Yeni Bir Gün, En Hamarat Benim gibi gündüz kuşağı programları Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

YAKINLIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tanırım videosunda ise en dikkat çeken isimleri ise Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncuları Burcu Biricik ve İlhan Şen oldu. Dizide Esra ve Ozan karakterine hayat veren, dizi severler tarafından birbirlerine çok yakıştırılan oyuncuların tanıtım videosundaki yakınlıkları aralarında gerçekten neler olduğunu sorgulattı.

31 yaşındaki güzel oyuncu ve 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu sık sık aşk iddialarıyla magazin gündeminde yer edinseler de ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.